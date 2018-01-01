Ворскла проиграла Карабаху из-за глупой ошибки

Пропустив с пенальти в начале матча полтавцы не сумели отыграться.

Полтавская Ворскла минимально проиграла Карабаху в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Ворскла начала спокойно игру, пытаясь взять мяч под свой контроль, но где-то стартовое волнение сказалось и полтавцы сами привезли гол на свои ворота.

По непонятной причине Артур решил не глядя отдавать передачу назад на голкипера, находясь лицом к лицевой линии поля на правом фланге. По мячу он так и не смог попасть с достаточной силой, а Славчев убежал в итоге один на один с голкипером полтавчан. Шуст старался спасти ситуацию как мог, но вышел фол и пенальти. Удар Абдуллаева был точно в угол, хотя Шуст угадал, куда будет бить игрок Карабаха и почти отбил удар.

Пропущенный гол стал серьезным ударом для Ворсклы. Начал проявляться брак в передачах даже на несколько метров и, разумеется, в таких условия, говорить об опасных моментах было крайне затруднительно. В итоге до перерыва команды так и не сумели сообразить даже одного полноценного удара по воротам.

Вторая 45-минутка была разделена на две равные половины – из-за взрыва петард на трибунах арбитр увел команды в раздевалку почти на 10 минут. В итоге ко второму тайму арбитр добавил 12 минут.

Все время после перерыва Ворскла играла увереннее, чем в первом тайме, больше держала мяч, но при этом ударов по воротам почти не было. Это касается и соперника. Лишь в компенсированное время в актив полтавцы записали удары Шарпара и Кулача, но уверенно сыграл вратарь Карабаха.

Обидно, но равное противостояние дома с Карабахом для Ворсклы завершилось поражением из-за глупой ошибки в начале матча.

Ворскла — Карабах 0:1

Гол: Абдуллаев, 13 (пен.).



Ворскла: Шуст — Пердута, Чеснаков, Чижов, Артур — Якубу (Карека, 55), Скляр, Шарпар, Ребенок — Кулач — Коломоец.



Карабах: Халльдоурссон — Медведев, Ржезничак, Садыхов, Геррье — Мичел, Гараев — Славчев — Деларж (Озобич, 87), Абдуллаев, Зубир (Мадатов, 73).

Предупреждения: Якубу, Скляр, Чижов, Шарпар — Геррье, Медведев.