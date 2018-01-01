Динамо – Ренн 3:1 видео голов и обзор матча ЛЕ
Киевское Динамо уверенно переиграло французский Ренн.
В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы Динамо уверенно обыграло Ренн по счетом 3:1.
Вашему вниманию видео обзор матча Динамо – Ренн:
Динамо - Ренн 3:1
Голы: Вербич, 13, Миколенко, 68, Шапаренко, 72 - Сибачо, 89.
Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Че Че (Сидорчук, 83), Буяльский, Шапаренко (Дуэлунд, 90+2) - Цыганков, Сидклей - Вербич (Супряга, 90).
Ренн: Кубек - Траоре (Ньянг, 46), Да Силва, Ньямси (Желен, 74), Бенсебаини - Зеффан, Поа, Леа Силики, Бурежо - Бен Арфа, Сарр (Сибачо, 71).
Предупреждения: Ньямси, Траоре, Леа Силики.
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