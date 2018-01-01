Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо – Ренн 3:1 видео голов и обзор матча ЛЕ

Комментариев: 0
Киевское Динамо уверенно переиграло французский Ренн.

Динамо Киев
Динамо Киев
campeones.ua

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы Динамо уверенно обыграло Ренн по счетом 3:1.

Вашему вниманию видео обзор матча Динамо – Ренн:

Динамо - Ренн 3:1

Голы: Вербич, 13, Миколенко, 68, Шапаренко, 72 - Сибачо, 89.

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Че Че (Сидорчук, 83), Буяльский, Шапаренко (Дуэлунд, 90+2) - Цыганков, Сидклей - Вербич (Супряга, 90).

Ренн: Кубек - Траоре (Ньянг, 46), Да Силва, Ньямси (Желен, 74), Бенсебаини - Зеффан, Поа, Леа Силики, Бурежо - Бен Арфа, Сарр (Сибачо, 71).

Предупреждения: Ньямси, Траоре, Леа Силики.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Ренн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Футбол 1

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь