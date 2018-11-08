Динамо обыграло Ренн в Лиге Европы

Киевское Динамо почти гарантировало себе выход в плей-офф еврокубка.

Киевское Динамо легко и уверенно обыграло французский Ренн в матче четвертого раунда группового этапа Лиги Европы.

Киевским футболистам на правах хозяев быстро удалось забрать ход матча под свой контроль и быстро забить. Цыганков с углового исполнил блестящий навес на угол вратарской, куда и устремил свой рывок Вербич, который отправил мяч ударом головой в дальний угол.

Ренн попробовал ответить в быстрой атаке, но действия лидера атак французской команды Хатема Бен Арфа оставляли в первой половины желать лучшего. По большому счету, Бойко до перерыва так и не вступал серьезно в игру.

В то же время команда Хацкевича упустиланесколько неплохих моментов — к примеру, удар Миколенко с острого угла, вместо передачи в штрафную на набегавшего Цыганкова.

Второй тайм начался с атак Динамо, но забивать мог Ренн. На 54-й минуте Сарр после прострела пробивал с 5-ти метров, но Бойко сумел среагировать. С этого момента на поле пошла открытая игра, команды пытались отвечать атакой на атаку. Такая игра была чревата для Динамо, которому, возможно, следовало сбить темп, но, к счастью, именно киевляне забили.

На 68-й минуте после подачи со штрафного Миколенко выскочил из глубины, опередил игроков Ренна и головой пробил в сетку. Спустя четыре минуты Шапаренко взял игру на себя, обыграл защитника, вошел в штрафную и отводящим ударом отправил мяч под дальнюю штангу.

Счет 3:0 расслабил киевлян и тут же у Ньянга были две хорошие возможности забить гол престижа – сперва он не реализовал выход один на один, не сумев переиграть Бойко, а спустя пару минут вратарь Динамо сделал сейв после удара Нянга под перекладину.

В итоге Ньянг не забил, но голевую передачу сделал – на 89-й минуте М'Байе Ньянг отдал мяч как на блюдечке во вратарскую, где Теосон Сибачо забил ударом в упор.

Победа 3:1 позволила Динамо набрать 8 очков. Столько же у Астаны. Киевляне выигрывают у Яблонца 5 очков, у Ренна – 6 очков за два тура до конца группового этапа. У команды Хацкевича довольно-таки высокие шансы пробиться в 1/8 финала Лиги Европы.

Динамо — Ренн 3:1

Голы: Вербич, 13, Миколенко, 68, Шапаренко, 72 — Сибачо, 89.



Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Че Че (Сидорчук, 83), Буяльский, Шапаренко (Дуэлунд, 90+2) — Цыганков, Сидклей — Вербич (Супряга, 90).



Ренн: Кубек — Траоре (Ньянг, 46), Да Силва, Ньямси (Желен, 74), Бенсебаини — Зеффан, Поа, Леа Силики, Бурежо — Бен Арфа, Сарр (Сибачо, 71).

Предупреждения: Ньямси, Траоре, Леа Силики.