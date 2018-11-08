Ворскла – Карабах: стартовые составы

Полтавская Ворскла сыграет домашний матч с Карабахом в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги Европы.

Ворскла 8 ноября проведет свой четвертый поединок на групповой стадии Лиги Европы сезона-2018/19. Соперником полтавчан станет Карабах.

Вашему вниманию стартовые составы команд:

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Чеснаков, Артур – Ребенок, Шарпар, Якубу, Скляр – Кулач, Коломоец – Вербич.

Запасные: Ткаченко, Гиоргадзе, Сергийчук, Карека, Сапай, Сакив, Даллку.

Карабах: Хальдоурсон – Медведев, Женжичак, Садыгов, Гарре – Мичел, Гараев – Абдуллаев, Славичев, Зубир – Деларж.

Запасные: Магомедалиев, Мамедов, Эмегара, Мадатов, Озобич, Гусейнов, Даниев.

Напомним, на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ворскла – Карабах, которая начнется в 22:00.

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