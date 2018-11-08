Динамо Киев – Ренн: стартовые составы
Динамо Киев сыграет домашний матч с Ренном в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги Европы.
Динамо 8 ноября проведет свой четвертый поединок на групповой стадии Лиги Европы сезона-2018/19. Соперником киевлян станет Ренн.
Вашему вниманию стартовые составы команд:
Динамо: Бойко – Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера – Че-Че, Буяльский, Шапаренко – Сидклей, Цыганков – Вербич.
Запасные: Бущан, Сидорчук, Морозюк, Андриевский, Шабанов, Супряга, Дуэлунд.
Ренн: Коубек – Бансебаини, Ньямси, Да Силва, Траоре – Леа Силики, Поа – Буриго, Зеффан – Сарр, Бен-Арфа.
Запасные: Гертмонас, Сибачо, Ньянг, Андре, дель Кастильо, Юну, Желен.
Напомним, на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев – Ренн, которая начнется в 19:55.
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