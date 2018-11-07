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Хацкевич: В нашей группе каждая игра - решающая

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Наставник киевлян рассказал о настрое и готовности команды перед матчем с Ренном.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Динамо

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич пообщался с прессой накануне матча 4-го тура Лиги Европы против Ренна.

“В нашем квартете борьба за плей-офф продлится до самого конца. Здесь нет команд, которые выходят на поле и не хотят выиграть, а потому каждая игра – решающая. Победа в завтрашнем матче на 75 процентов гарантирует нам выход из группы. Ребята знают это, и попытаются добыть необходимый результат.

Что касается травмированных, то Вербич вылетел на 10 дней, но уже начал восстановление. Беседин вернулся из Хорватии, и теперь ему предстоит индивидуальная работа с тренером по физподготовке. Ожидается, что во время паузы на международные матчи он вернется в общую группу.

Кадар выпал из игрового цикла, однако он тренируется со всеми и находится в отличном тонусе. Как будет завтра, пока не могу сказать.

Напомним, что матч между Динамо и Ренном состоится завтра, 8-го ноября. Начало поединка запланировано на 19:55 по киевскому времени.

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Теги: Лига Европы, Александр Хацкевич, Динамо, Ренн
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гость  (аноним)  07.11.2018, 18:55
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гость
физрук кон...й...... Позорище!!!!!! Одна история осталась у клуба...
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