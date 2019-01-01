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Динамо - Ренн: видео онлайн трансляция пресс-конференции Хацкевича

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Александр Хацкевич пообщается с журналистами перед матчем Лиги Европы.

Киевское Динамо примет Ренн на НСК Олимпийский в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Наставник киевлян Александр Хацкевич проведет пресс-конференцию, на которой ответит на все вопросы.

Смотрите видео трансляцию пресс-конференции, которая состоится сегодня, 7 ноября, в 17:00:

Напомним, матч Динамо - Ренн состоится в четверг, 8 ноября. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:50.

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Теги: Динамо Киев, Александр Хацкевич, онлайн трансляция, пресс-конференция, Ренн, Лига Европы, видео, футбол
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