Ренн назвал имена игроков, которые полетят в Киев на матч с Динамо
Французский клуб опубликовал заявку на матч.
Ренн объявил заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Динамо.
Главный тренер французского клуба Сабри Лямуши взял в Киев 20 футболистов, сообщает пресс-служба Ренна:
Вратари: Томаш Коубек, Эдвинас Гертмонас
Защитники: Мехди Зеффан, Дамьен Да Силва, Рами Бенсебаини, Жереми Желен, Амари Траоре, Тео Луис, Жерзино Нямси.
Полузащитники: Адриен Юну, Джеймс Леа Силики, Бенжамен Буриго, Бенжамен Андре, Денис-Вил Поа, Николя Жанвье, Ромен дель Кастильо.
Нападающие: Исмаила Сарр, Мбайе Ньянг, Хатем Бен-Арфа. Жодан Сибачо.
Напомним, матч Динамо - Ренн состоится в четверг, 8 ноября. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55.
Отметим, что букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.
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