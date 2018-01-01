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Ренн назвал имена игроков, которые полетят в Киев на матч с Динамо

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Французский клуб опубликовал заявку на матч.
Ренн объявил заявку на матч с Динамо
Ренн объявил заявку на матч с Динамо
twitter.com/staderennais

Ренн объявил заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Динамо.

Главный тренер французского клуба Сабри Лямуши взял в Киев 20 футболистов, сообщает пресс-служба Ренна:

Вратари: Томаш Коубек, Эдвинас Гертмонас

Защитники: Мехди Зеффан, Дамьен Да Силва, Рами Бенсебаини, Жереми Желен, Амари Траоре, Тео Луис, Жерзино Нямси.

Полузащитники: Адриен Юну, Джеймс Леа Силики, Бенжамен Буриго, Бенжамен Андре, Денис-Вил Поа, Николя Жанвье, Ромен дель Кастильо.

Нападающие: Исмаила Сарр, Мбайе Ньянг, Хатем Бен-Арфа. Жодан Сибачо.

Напомним, матч Динамо - Ренн состоится в четверг, 8 ноября. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55.

Отметим, что букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.

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Теги: Ренн, Динамо Киев, Лига Европы, заявка, футбол
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