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Бригада украинских арбитров назначена на матч Лиги Европы

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Украинские арбитры обслужат матч группового этапа Лиги Европы.
Сергей Бойко
Сергей Бойко
fcbalkans.com.ua

Украинская бригада судьей во главе с Сергеем Бойко отсудит матч 4-ого тура группового этапа Лиги Европы между загребским Динамо и Спартаком из Трнавы.

Кроме Бойко, матч обслужат Владимир Володин и Семен Шлончак. Четвертым арбитром назначили Олега Плужника.

Матч состоится в четверг,  8-ого ноября.

Ранее матч УПЛ впервые в истории отсудила женская бригада арбитров.

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Теги: футбол, Лига Европы, Сергей Бойко
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