Бригада украинских арбитров назначена на матч Лиги Европы

Украинские арбитры обслужат матч группового этапа Лиги Европы.

Украинская бригада судьей во главе с Сергеем Бойко отсудит матч 4-ого тура группового этапа Лиги Европы между загребским Динамо и Спартаком из Трнавы.

Кроме Бойко, матч обслужат Владимир Володин и Семен Шлончак. Четвертым арбитром назначили Олега Плужника.

Матч состоится в четверг, 8-ого ноября.

Ранее матч УПЛ впервые в истории отсудила женская бригада арбитров.