Бригада украинских арбитров назначена на матч Лиги Европы
Украинские арбитры обслужат матч группового этапа Лиги Европы.
Украинская бригада судьей во главе с Сергеем Бойко отсудит матч 4-ого тура группового этапа Лиги Европы между загребским Динамо и Спартаком из Трнавы.
Кроме Бойко, матч обслужат Владимир Володин и Семен Шлончак. Четвертым арбитром назначили Олега Плужника.
Матч состоится в четверг, 8-ого ноября.
Ранее матч УПЛ впервые в истории отсудила женская бригада арбитров.
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