УЕФА опубликовал финансовый доклад о доходах клубов за выступление в Лиге Европы прошлого сезона.

По итогам прошлогоднего розыгрыша Лиги Европы киевское Динамо заработало больше всех - 7,659,550 евро. Об этом свидетельствует финансовый доклад, опубликованный на официальном сайте УЕФА.

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Луганская Заря также заработала приличную сумму - 4,437,134 евро.

Больше всех в прошлом сезоне заработал Арсенал, который вышел в полуфинал турнира - 37,779,447.

Отметим, что за участие в групповом этапе ЛЕ клубы получают фиксированную сумму в 2,6 миллионов евро. За победу на данном этапе соревнований команды зарабатывают по 360 тысяч, а за ничью – 120 тысяч.

Победители групп также заработали дополнительные 600 тысяч. Каждый участник 1/16 финала получил еще 500 тысяч евро, а кто вышел в 1/8 финала – еще 750 тысяч.

Ранее УЕФА огласил суммы, которые клубы заработали прошлом сезоне в Лиги чемпионов.

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