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Автобус с игроками Лацио забросали камнями фанаты Марселя

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Неприятный инцидент не помешал итальянцам выиграть матч Лиги Европы.
Фанаты Марселя забросали камнями автобус Лацио
Фанаты Марселя забросали камнями автобус Лацио
Getty Images

Марсель на своем поле принимал Лацио в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Перед началом встречи произошел неприятный инцидент. По дороге к стадиону Велодром автобус итальянского клуба забросали камнями французские болельщики. Об этом сообщает Football Italia.

Источник отмечает, что помимо этого случая, в городе также произошло несколько стычек фанатов с полицейскими, в результате которых сотрудникам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ.

Несмотря на этот инцидент, Лацио одолел Марсель со счетом 3:1 и продолжает занимать второе место в группе H.

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Теги: футбол, Лига Европы, Марсель, Лацио, вне игры, фанаты
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