Томаш Кендзера стал автором 600-го гостевого гола в истории украинских команд в еврокубковых турнирах.

Динамо в меньшинстве сумело вырвать победу у Ренна (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Читай также: Динамо в Лиге Европы: подопечные Хацкевича поднялись на второе место в группе

Голом в этой встрече отметился защитник киевского клуба Томаш Кендзера, который вошел в историю. Как сообщает официальный сайт УПЛ, поляк стал автором 600-го гостевого гола в истории украинских команд в еврокубках. Победный гол Виталия Буяльского в ворота Ренна открыл уже седьмую сотню гостевых голов украинских команд в еврокубках.

Читай также: Динамо впервые за 20 лет выиграло во Франции

Отметим, что первый выездной гол в истории наших команд был также забит игроком "бело-голубых" - в 1965-м году Андрей Биба в розыгрыше уже несуществующего Кубка Кубков отметился взятием ворот североирландского Колрейна.

Если же рассматривать голы по турнирам, то украинские клубы забили 315 голов в Кубке УЕФА/Лиге Европы, 219 - в Лиге Чемпонов, 57 - в Кубке Кубков, 9 - в Кубке Интертото и 1 в Суперкубке УЕФА.

Смотрите видео гола Кендзеры в ворота Ренна и полный обзор этого поединка.

Читайте также комментарии игроков Динамо о выездном матче с Ренном и реакцию соцсетей на победу киевлян.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.