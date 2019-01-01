Спортинг – Арсенал 0:1 видео гола и обзор матча Лиги Европы
Арсенал добыл очередную победу в Лиге Европы.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Спортинг – Арсенал:
Спортинг – Арсенал 0:1
Гол: 0:1 – 77 Уэлбек
Арсенал: Лено, Лихтштайнер, Папастатопулос, Холдинг, Рэмзи, Гендузи, Эль-Ненни, Джака, Мхитарян, Обамеянг, Уэлбек
Спортинг: Рибейро, Петрович, Ристовски, Анде Пинту, Коатес, Нани, Гудель, Акунья, Батталья, Бруну Фернандеш, Монтеро
Предупреждения: Акунья (39), Холдинг (46), Мхитарян (51), Коатес (71), Кабрал (90), Батталья (90)
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