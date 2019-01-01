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Спортинг – Арсенал 0:1 видео гола и обзор матча Лиги Европы

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Арсенал добыл очередную победу в Лиге Европы.

Арсенал обыграл Спортинг: Видео гола и обзор матча
Арсенал обыграл Спортинг: Видео гола и обзор матча
Getty Images
Арсенал с минимальным счетом обыграл лиссабонский Спортингом в матче 3-го круга группового этапа Лиги чемпионов. "Канониры" выиграли уже третий матч еврокубкового турнира и с максимальным результатом после первого круга возглавляют группу E.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Спортинг – Арсенал:

Спортинг – Арсенал 0:1
Гол: 0:1 – 77 Уэлбек

Арсенал: Лено, Лихтштайнер, Папастатопулос, Холдинг, Рэмзи, Гендузи, Эль-Ненни, Джака, Мхитарян, Обамеянг, Уэлбек

Спортинг: Рибейро, Петрович, Ристовски, Анде Пинту, Коатес, Нани, Гудель, Акунья, Батталья, Бруну Фернандеш, Монтеро

Предупреждения: Акунья (39), Холдинг (46), Мхитарян (51), Коатес (71), Кабрал (90), Батталья (90)

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Теги: футбол, Лига Европы, Спортинг, Арсенал, видео гола, обзор матча
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