В нас мало кто верил: Слова игроков Динамо после победы над Ренном

Вашему вниманию комментарии футболистов Динамо после гостевой победы над французским Ренном.

Беньямин Вербич:

С первых минут встречи чувствовал себя немного странно, не знал, как отреагируют мышцы. Но потом все было хорошо. К слову, это, наверное, впервые в игре у меня было столько спринтов.В первых двух матчах Лиги Европы мы должны были побеждать, но не смогли этого сделать. Сегодня мы победили в непростой встрече. С первых минут встречи чувствовал себя немного странно, не знал, как отреагируют мышцы. Но потом все было хорошо. К слову, это, наверное, впервые в игре у меня было столько спринтов.

В первых двух матчах Лиги Европы мы должны были побеждать, но не смогли этого сделать.Ренн - очень хорошая команда. Они также хотели выиграть, пошли вперед большими силами, и мы смогли этим воспользоваться, сыграли грамотно тактически.Морозюк еще должен был забивать в начале матча. У нас были моменты и, думаю, мы сыграли удачно. Если мы продолжим в том же духе - все будет хорошо. (ФК Динамо Киев)

Денис Бойко:

Любой соперник в Лиге Европы – это команды хорошего уровня. Ренн играл дома и неудивительно, что они атаковали. У них более силовой футбол, много на стандартах действуют. Плюс много бьют издали. Хочу поздравить команду с важной, волевой, победой. Мы остались вдесятером, добились положительного результата. Хочу поблагодарить ребят, ведь я допустил ошибку в первом тайме, но они не остановились и, как видите, добыли результат. Мы идем от матча к матчу. Перед этим мы могли выиграть два матча, но оба свели вничью. Сейчас победили, хотя, думаю, мало кто верил в нас, тем более после удаления. Все рады, все довольны, в раздевалке хорошая атмосфера. Всегда приятно выигрывать.

Витя Циганков – лидер, но у нас очень хороший коллектив и есть ребята, которые в любой момент готовы выйти и заменить его, когда есть проблемы со здоровьем. Сегодня вышел Сидклей, отыграл 90 минут и тренерский штаб им доволен, он помог команде добиться результата. (ФК Динамо Киев)

Виталий Буяльский:

В целом, моментами мы неплохо играли, учитывая, что играли на выезде. Команда хорошо оборонялась, терпела до последней минуты. А в конце дождались своего момента и реализовали его. В принципе, на поле мы увидели то, к чему были готовы – они делают много передач с флангов. Можно сказать, что Ренн - силовая команда. Их нападающие крепкие, хорошо борются и много цепляются за мячи.

Главное – реализация моментов. Можно создать один-два момента и забить, а можно десять – и не реализовать ни одного. Думаю, на своем поле будем играть еще лучше – смелее и агрессивнее. (ФК Динамо Киев)

Николай Морозюк:

Конечно, потеря Цыганкова повлияла на команду. Рисунок игры, индивидуальные качества Цыганкова очень важны для команды. В целом, считаю, Сидклей неплохо сегодня выглядел.

Мой момент? Как можно было попасть в перекладину? Я минут 15 не мог поверить... В целом Ренн, возможно, со стороны выглядел агрессивным. Пропущенный мяч, считаю не является каким-то моментом, таких моментов можно и с центра поля пробить. Но это футбол... В целом – мы выглядели очень неплохо. (Трибуна)

Виталий Миколенко:

У них индивидуально сильные игроки, которые поиграли на мировом уровне. Мы пытались закрыть фланги, чтобы не было опасных передач. У меня дебют в Лиге Европы, немного волнение было, но я уже год в команде и легко нахожу общий язык с партнерами.

Самое главное было не пропустить, потому что играли в меньшинстве и на выезде. По возможности искали моменты возле их ворот. Я не могу объяснить, почему впереди мы играем не так уверенно, может быть подбор игроков не такой. Беседин травмирован, Вербич только вышел и Цыганков травмирован. Все уставшие, но хорошие, позитивные эмоции, думаю, легче будет восстановиться к следующему матчу. (Футбол 1)

Ранее сообщалось, что киевская команда в меньшинстве показала характер и одержала победу в гостевом поединке Лиги Европы против французского Ренна. Смотрите видео голов матча Ренн - Динамо Киев.

Благодаря этой победе подопечные Хацкевича поднялись на второе место в группе.

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