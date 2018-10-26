Фантастика, забили, а не пропустили на последних минутах: реакция Сети на победу Динамо
Динамо, несмотря на удаление Владимира Шепелева в концевке матча, сумело вырвать важную победу у Ренна под занавес встречи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Смотрите видео голов и обзор матча Ренн – Динамо, а также голосуйте за лучшего игрока в составе "бело-синих".
Вашему вниманию яркие высказывания футбольных фанатов и экспертов по поводу результата поединка:
Ренн - Динамо - веселое начало!— Дмитрий (@lion4u_) 25 октября 2018 г.
На полі дві безтолкові команди у плані побудови гри🙈— Serhiy Herts (@serhiy_herts) 25 октября 2018 г.
Сподіваюся у 2Т Динамо заб’є на один більше.
норм у Динамо тактика— сын fczl (@easy____rider) 25 октября 2018 г.
"дайте Вербичу и видно будет"
От би в Динамо ще воротар був, то частіше перемоги бачили б#РеннДинамо #EuropaLeague— Serg Kohut (@rony_cv) 25 октября 2018 г.
А хто з вас вірив у таку розв‘язочку??? Оплески 👏👏👏👏👏для Динамо— Роман Бебех (@roman_bebekh) 25 октября 2018 г.
В играх Динамо главное дождаться последней минуты, там обычно вся драматургия— Фекла Малахит (@malahit1616) 25 октября 2018 г.
Динамо забило на последних минутах! Забило, а не пропустило! Фантастика!— Vitaliy Gusev (@Vesug) 25 октября 2018 г.
Да ладно?! Динамо в меньшинстве вырывает победу!! Это что-то новенькое! Ну как тут не похвалить? Красавчики!— Vadim Lyapin (@fibber77) 25 октября 2018 г.
Трохи валідольно. Але молодці! Динамо Київ.— Andriy (@andriy_m) 25 октября 2018 г.
Світоліна, Ворскла, Динамо— Віталій Кратюк (@vitalij_kratyuk) 25 октября 2018 г.
Після перемоги у Ренні у роздягальні Динамо грає Казка - Плакала. Символічно.😢— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 25 октября 2018 г.
Прекрасный вечер— Юрий Мысягин (@2uwmp) 25 октября 2018 г.
Два очень важных еврокубковых матча на выезде, и две тяжелые победы
Карабах - Ворскла 0:1
Ренн - Динамо Киев 1:2
Для Ворсклы - это первая победа в еврокубках в истории клуба
Динамо в меньшинстве выстояли и забили в конце очень красивый победный мяч
Поздравляю!
Миколенко, попри швидку жовту, дуже солідно відіграв у дебютному матчі в єврокубках. Сідклей з Че Че у другій результативній атаці нагадали, як це важливо, коли хтось дбає про м'яч навіть у меншості й на останніх хвилинах.— Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 25 октября 2018 г.
Согласитесь, Че Че - красавец. Вышел на несколько минут, но по его работе с мячом, хладнокровию, уверенности, видно, что игрок очень неплохого уровня. А как для нынешнего Динамо - вообще топ.— Максим Мелешенко (@mm_pokerplayer) 25 октября 2018 г.
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