Фантастика, забили, а не пропустили на последних минутах: реакция Сети на победу Динамо

Яркие высказывания футбольных фанатов и экспертов по поводу победы Динамо на последних минутах матча с Ренном.

Реакция пользователей соцсети Twitter на победу Динамо над Ренном

Динамо, несмотря на удаление Владимира Шепелева в концевке матча, сумело вырвать важную победу у Ренна под занавес встречи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Смотрите видео голов и обзор матча Ренн – Динамо, а также голосуйте за лучшего игрока в составе "бело-синих".

Вашему вниманию яркие высказывания футбольных фанатов и экспертов по поводу результата поединка:

Ренн - Динамо - веселое начало! — Дмитрий (@lion4u_) 25 октября 2018 г.

На полі дві безтолкові команди у плані побудови гри🙈



Сподіваюся у 2Т Динамо заб’є на один більше. — Serhiy Herts (@serhiy_herts) 25 октября 2018 г.

норм у Динамо тактика

"дайте Вербичу и видно будет" — сын fczl (@easy____rider) 25 октября 2018 г.

От би в Динамо ще воротар був, то частіше перемоги бачили б#РеннДинамо #EuropaLeague — Serg Kohut (@rony_cv) 25 октября 2018 г.

А хто з вас вірив у таку розв‘язочку??? Оплески 👏👏👏👏👏для Динамо — Роман Бебех (@roman_bebekh) 25 октября 2018 г.

В играх Динамо главное дождаться последней минуты, там обычно вся драматургия — Фекла Малахит (@malahit1616) 25 октября 2018 г.

Динамо забило на последних минутах! Забило, а не пропустило! Фантастика! — Vitaliy Gusev (@Vesug) 25 октября 2018 г.

Да ладно?! Динамо в меньшинстве вырывает победу!! Это что-то новенькое! Ну как тут не похвалить? Красавчики! — Vadim Lyapin (@fibber77) 25 октября 2018 г.

Трохи валідольно. Але молодці! Динамо Київ. — Andriy (@andriy_m) 25 октября 2018 г.

Світоліна, Ворскла, Динамо — Віталій Кратюк (@vitalij_kratyuk) 25 октября 2018 г.

Після перемоги у Ренні у роздягальні Динамо грає Казка - Плакала. Символічно.😢 — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 25 октября 2018 г.

Прекрасный вечер

Два очень важных еврокубковых матча на выезде, и две тяжелые победы



Карабах - Ворскла 0:1

Ренн - Динамо Киев 1:2



Для Ворсклы - это первая победа в еврокубках в истории клуба

Динамо в меньшинстве выстояли и забили в конце очень красивый победный мяч



Поздравляю! — Юрий Мысягин (@2uwmp) 25 октября 2018 г.

Миколенко, попри швидку жовту, дуже солідно відіграв у дебютному матчі в єврокубках. Сідклей з Че Че у другій результативній атаці нагадали, як це важливо, коли хтось дбає про м'яч навіть у меншості й на останніх хвилинах. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 25 октября 2018 г.

Согласитесь, Че Че - красавец. Вышел на несколько минут, но по его работе с мячом, хладнокровию, уверенности, видно, что игрок очень неплохого уровня. А как для нынешнего Динамо - вообще топ. — Максим Мелешенко (@mm_pokerplayer) 25 октября 2018 г.

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