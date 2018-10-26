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Фантастика, забили, а не пропустили на последних минутах: реакция Сети на победу Динамо

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Яркие высказывания футбольных фанатов и экспертов по поводу победы Динамо на последних минутах матча с Ренном.
Реакция пользователей соцсети Twitter на победу Динамо над Ренном
Реакция пользователей соцсети Twitter на победу Динамо над Ренном

Динамо, несмотря на удаление Владимира Шепелева в концевке матча, сумело вырвать важную победу у Ренна под занавес встречи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Смотрите видео голов и обзор матча Ренн – Динамо, а также голосуйте за лучшего игрока в составе "бело-синих".

Вашему вниманию яркие высказывания футбольных фанатов и экспертов по поводу результата поединка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо Киев, Ренн, реакция сети, реакция соцсетей
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
elvis-kong    26.10.2018, 09:56
Оценка:  0
elvis-kong
Сидклей понравился , не знаю что он на скамейке делает
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