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Карабах – Ворскла 0:1 видео гола и обзор матча Лиги Европы

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Полтавчане впервые в текущем розыгрыше Лиги Европы выиграли матч.

Ворскла обыграла Карабах: видео гола и обзор матча
Ворскла обыграла Карабах: видео гола и обзор матча
ФК Ворскла

Полтавская Ворскла сумела одолеть Карабах в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, заработав свои первые очки в текущем розыгрыше турнира.

Благодаря победе полтавского клуба была прервана длительная безвыигрышная серия украинских клубов в еврокубках.

Смотрите видео гола и обзор Карабах – Ворскла:

Карабах – Ворскла 0:1
Гол: 0:1 – 48 Кулач

Ворскла: Шуст, Якубу, Пердута, Сапай, Даллку, Ребенок, Скляр, Чеснаков, Шарпар, Коломоец, Кулач

Карабах: Вагнер, Герье, Медведев, Садыгов, Жезничак, Зубир, Абдуллаев, Славчев, Мичел, Гараев - Эмегара

Предупреждения: Кулач (4), Пердута (41), Зубир (64), Даллку (79), Сергийчук (89)

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Теги: футбол, Лига Европы, Ворскла, Карабах, видео гола, обзор матча
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