Обзор выступлений украинских легионеров в третьем туре группового этапа еврокубков.

Если украинские клубы наконец-то добились дебютных побед в еврокубках, то вот у легионеров ситуация не сильно наладилась.

Из 11 украинских футболистов, чьи клубы играют в групповых этапах еврокубков, лишь пятеро появились на поле в третьем туре и лишь двое из них сыграли полные матчи.

В Лиге чемпионов из четырех украинцев участие в матчах своих клубов приняли двое – Дмитрий Чигринский провел полный матч за АЕК против Баварии. Греческий клуб проиграл 0:2, а в первом голе именно Чигринский упустил Мартинеса, когда он забивал.

Евгений Коноплянка с Шальке не сумели пробить Галатасарай – 0:0. Женя провел на поле 77 минут, был активным и имел три возможности забить. Особенно опасным был момент в концовке первого тайма. Коноплянка создал сам себе момент и нанес удар с угла штрафной в правую "девятку", но на пути стоял Фернандо Муслера.

Александр Зинченко и Тарас Михалик в заявки Ман Сити и Локомотива соответственно не попали.

В Лиге Европы традиционно для этого сезона успешно отыграл Руслан Малиновский. Его Генк переиграл Бешикташ 2:4, а Малиновский, проведя на поле все 90 минут, отметился голевой передачей.

Греческий ПАОК дома неожиданно проиграл венгерскому Види 0:2. Евгений Шахов вышел в стартовом составе и был заменен на 52-й минуте, Евгений Хачериди всю игру провел на скамейке запасных.

Акхисар нашего Евгения Селезнева был бит Севильей 0:6. Женя покинул поле на 62-й минуте при счете 0:5, в протокол попал лишь попаданием в офсайд в первом тайме.

Остался в запасе Евгений Макаренко, а его Андерлехт дома сыграл вничью с Фенербахче 2:2. Не принял участие в матче Яблонца против Астаны Эдуард Соболь (1:1), просидевший на скамейке запасных, а Валерий Лучкевич вновь не попал в заявку Стандарта на матч против Краснодара (2:1)