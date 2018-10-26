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Хацкевич: Мы терпели, забили, добились результата

Комментариев: 2
Хацкевич рассказал, почему с Ренном не сыграл Цыганков и оценил игру новичков.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Динамо

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу над французским Ренном в Лиге Европы.

"Положительную оценку заслужила вся команда. Когда была возможность – мы контролировали, создавали атаки. Игра меняется. Ренн, пропустив, взял инициативу в свои руки. Да, у нас был брак в центре поля, но и Ренн заставлял наших игроков ошибаться. Но мы терпели, забили, добились результата. Это заслуживает уважения.

В принципе, та игра Ренна, которую мы видели при подготовке к матчу, особенно при позиционных атаках и стандартах, не изменилась. У команды есть свой стиль и она от него не отступала.

Цыганков? Вчера вечером, после тренировки, он почувствовал, что не готов на 100%. Мы решили не рисковать его здоровьем. Сидклей, заменивший его, сыграл достаточно уверенно.

Те, кто выходит на замену – это усиление команды. Готов Сидклей – играет. Че Че вышел – усилил. Тут игра силовая и Че Че добавляет в контроле мяча, спокойствия. Супряга тоже вышел, старался, боролся. Говорят, что я мало доверяю новичкам. Но когда они будут готовы – будут играть.

Я вижу команду каждый день и знаю, как кто готов. Есть тактика команды, есть разные соперники, есть разные матчи. Французский футбол – более силовой, и нужны были те футболисты, кто соответствуют такому стилю. Сегодня сыграли те, кто сыграл. Результат – на табло", - отметил Хацкевич.

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Теги: Лига Европы, Динамо Киев, Александр Хацкевич
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Комментариев (2)
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golffstrimm    26.10.2018, 08:26
Оценка:  +1
golffstrimm
Читаешь комментарии и живу даёшься! Посредственная по французским меркам команда, разделывали топ команду Украины, как тузик тряпку, а тренер что то там рассказывает про какую то там игру...правильно в интервью одно слово- ТЕРПЕЛИ, вот и все, что он должен был сказать
гость  (аноним)  26.10.2018, 07:47
Оценка:  +1
гость
Гармаша пора на пенсию- редкий дебил.
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