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Бешикташ - Генк 2:4 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Генк весьма неожиданно переиграл турецкий клуб на выезде и с 6 очками возглавил группу I.

Бельгийский Генк уверенно обыграл Бешикташ на выезде, а украинец Руслан Малиновский записал на свой счет результативную передачу.

Бешикташ – Генк 2:4
Голы: Вагнер Лав, 74, 86 – Саматта, 23, 69, Ндонгала, 81, Петровски, 83

Бешикташ: Кариус, Вида, Эркин (Пектемек, 85), Генюль, Медель, Озъякуп, Уйсал, Куарежма, Арслан (Роко, 27), Ленс, Ларин (Вагнер Лав, 46).

Генк: Вукович, Деваст, Уронен, Мехле, Лукуми, Хейнен, Малиновский, Пэйнтсил (Петровски, 75), Посуэло (Сек, 80), Ндонгала, Саматта (Гано, 87).

Предупреждения: Ленс, Роко, Генюль, Пектемек, Озьякуп – Лукуми, Деваст, Уронен

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Теги: Лига Европы, Генк, Бешикташ, видео голов
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