Бешикташ - Генк 2:4 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Генк весьма неожиданно переиграл турецкий клуб на выезде и с 6 очками возглавил группу I.

Бельгийский Генк уверенно обыграл Бешикташ на выезде, а украинец Руслан Малиновский записал на свой счет результативную передачу. Бешикташ – Генк 2:4

Голы: Вагнер Лав, 74, 86 – Саматта, 23, 69, Ндонгала, 81, Петровски, 83 Бешикташ: Кариус, Вида, Эркин (Пектемек, 85), Генюль, Медель, Озъякуп, Уйсал, Куарежма, Арслан (Роко, 27), Ленс, Ларин (Вагнер Лав, 46). Генк: Вукович, Деваст, Уронен, Мехле, Лукуми, Хейнен, Малиновский, Пэйнтсил (Петровски, 75), Посуэло (Сек, 80), Ндонгала, Саматта (Гано, 87). Предупреждения: Ленс, Роко, Генюль, Пектемек, Озьякуп – Лукуми, Деваст, Уронен

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