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Севилья - Акхисар 6:0 видео голов и обзор матча

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Севилья разгромила Акхисар, забив шесть безответных голов. Смотрите видео голов матча Севилья - Акхисар.

Севилья на своем поле без проблем разобралась с Акхисаром. Украинец Евгений Селезнев покинул поле во втором тайме.

Севилья - Акхисар 6:0
Голы: Меса, 7, Сарабия, 9 (с пенальти), Лукач, 35 (автогол), Муриэль, 50, Промес, 60, Меркадо, 67

Севилья: Вацлик, Каррису (Амаду, 59), Меркадо, Гомес, Алеиш Видаль, Навас (Нолито, 54), Меса, Сарабия (Арана, 54), Васкес, Промес, Муриэль.

Акхисар: Лукач, Османпаша, Нункеу, Лопеш, Келеш (Барбоза, 46), Сиссоко, Чевикер, Вурал, Жозуэ (Атасевен, 77), Регаттен, Селезнев (Айык, 63).

Предупреждение: Лопеш. 

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Теги: Севилья, Акхисар, Лига Европы, видео голов
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