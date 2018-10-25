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Ренн – Динамо 1:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Динамо в меньшинстве вырвало победу у Ренна в поединке Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Ренн – Динамо.

Динамо добыло победу под занавес встречи с Ренном в рамках 3-го тура группового раунда Лиги Европы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ренн – Динамо:

1-й тайм:

2-й тайм:

Ренн – Динамо 1:2

Голы: 0:1 – 21 Кендзера, 1:1 – 40 Гренье, 1:2 – 89 Буяльский

Ренн: Диалло, Да Сильва, Бенсебайни, Траоре, Желен, Андре, Юханссон (Леа Силики, 90), Сарр, Гренье, Дель Кастийо (Буриго, 61), Ньянг (Бен-Арфа, 74)

Динамо: Бойко, Морозюк (Че-Че, 80), Кадар, Бурда, Сидклей, Гармаш (Сидорчук, 68), Шепелев, Кендзера, Вербич (Супряга, 74), Миколенко, Буяльский

Предупреждения: Миколенко (11), Гармаш (25), Шепелев (38), Сарр (52), Да Сильва (70), Буяльский (90), Бойко (90)

Удаление: Шепелев (84)

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Теги: футбол, Лига Европы, видео голов, обзор матча, Динамо Киев, Ренн
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