Динамо дожало Ренн в концовке матча Лиги Европы
Динамо добыло победу под занавес встречи с Ренном в рамках 3-го тура группового раунда Лиги Европы.
Поединок начался довольно активно. На 1-й минуте французская команда создала голевой момент – Желлен пробил головой после подачи с углового, однако оказался немного неточен.
Уже в следующей атаке Морозюк получил мяч после отскока в штрафной площади соперника и с убойной позиции умудрился угодить в перекладину.
Счет был октрыт на 21-й минуте, когда Кендзера фантастическим ударом с дальней дистанции вколотил мяч в сетку ворот.
Ренн отыгрался под занавес первого тайма – со штрафного пробил Гренье, а Бойко досадно пустил снаряд под рукой.
Во второй половине матча подопечные Хацкевича полностью отдали инициативу. Казалось, что вот-вот и "бело-синие" пропустят, но французам постоянно чего-то не хватало на завершающих стадиях атак.
Усугубило ситуацию удаление Шепелева за десять минут до конца игры. Владимир пошел на ненужный фол, за что и был наказан второй желтой карточкой.
Однако сегодня фортуна была на стороне нашего клуба – в концовке поединка вышедший на замену Че Че нашел Буяльского в штрафной площади, а тот технично перекинул голкипера.
Таким образом, Динамо добыло первую победу в нынешней Лиге Европы и с 5 набранными очками расположилось на втором месте в группе K. У Ренна, в свою очередь, три балла и третья строчка соответственно. В следующем туре команды снова встретятся между собой, но на этот раз в Киеве на НСК Олимпийский.
Ренн – Динамо 1:2
Голы: 0:1 – 21 Кендзера, 1:1 – 40 Гренье, 1:2 – 89 Буяльский
Ренн: Диалло, Да Сильва, Бенсебайни, Траоре, Желен, Андре, Юханссон (Леа Силики, 90), Сарр, Гренье, Дель Кастийо (Буриго, 61), Ньянг (Бен-Арфа, 74)
Динамо: Бойко, Морозюк (Че-Че, 80), Кадар, Бурда, Сидклей, Гармаш (Сидорчук, 68), Шепелев, Кендзера, Вербич (Супряга, 74), Миколенко, Буяльский
Предупреждения: Миколенко (11), Гармаш (25), Шепелев (38), Сарр (52), Да Сильва (70), Буяльский (90), Бойко (90)
Удаление: Шепелев (84)
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