Динамо дожало Ренн в концовке матча Лиги Европы

В Ренне завершилась встреча групповой стадии Лиги Европы между местной командой и киевским Динамо.

Динамо добыло победу под занавес встречи с Ренном в рамках 3-го тура группового раунда Лиги Европы.

Поединок начался довольно активно. На 1-й минуте французская команда создала голевой момент – Желлен пробил головой после подачи с углового, однако оказался немного неточен.

Уже в следующей атаке Морозюк получил мяч после отскока в штрафной площади соперника и с убойной позиции умудрился угодить в перекладину.

Счет был октрыт на 21-й минуте, когда Кендзера фантастическим ударом с дальней дистанции вколотил мяч в сетку ворот.

Ренн отыгрался под занавес первого тайма – со штрафного пробил Гренье, а Бойко досадно пустил снаряд под рукой.

Во второй половине матча подопечные Хацкевича полностью отдали инициативу. Казалось, что вот-вот и "бело-синие" пропустят, но французам постоянно чего-то не хватало на завершающих стадиях атак.

Усугубило ситуацию удаление Шепелева за десять минут до конца игры. Владимир пошел на ненужный фол, за что и был наказан второй желтой карточкой.

Однако сегодня фортуна была на стороне нашего клуба – в концовке поединка вышедший на замену Че Че нашел Буяльского в штрафной площади, а тот технично перекинул голкипера.

Таким образом, Динамо добыло первую победу в нынешней Лиге Европы и с 5 набранными очками расположилось на втором месте в группе K. У Ренна, в свою очередь, три балла и третья строчка соответственно. В следующем туре команды снова встретятся между собой, но на этот раз в Киеве на НСК Олимпийский.

Ренн – Динамо 1:2

Голы: 0:1 – 21 Кендзера, 1:1 – 40 Гренье, 1:2 – 89 Буяльский

Ренн: Диалло, Да Сильва, Бенсебайни, Траоре, Желен, Андре, Юханссон (Леа Силики, 90), Сарр, Гренье, Дель Кастийо (Буриго, 61), Ньянг (Бен-Арфа, 74)

Динамо: Бойко, Морозюк (Че-Че, 80), Кадар, Бурда, Сидклей, Гармаш (Сидорчук, 68), Шепелев, Кендзера, Вербич (Супряга, 74), Миколенко, Буяльский

Предупреждения: Миколенко (11), Гармаш (25), Шепелев (38), Сарр (52), Да Сильва (70), Буяльский (90), Бойко (90)

Удаление: Шепелев (84)