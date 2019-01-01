Впервые украинский клуб выиграл в групповой стадии этого евросезона

Ворскла на выезде обыграла Карабах в Лиге Европы.

Полтавская Ворскла одержала первую в своей истории победу на групповой стадии еврокубков, обыграв азербайджанский Карабах в третьем раунде группового этапа Лиги Европы.

Первый тайм команды провели очень осторожно, в низком темпе. При этом, у Ворсклы мяч откровенно не держался, но и Карабах не мог довести свое владение мячом до ударов. В итоге у хозяев за первые 45 минут 4 удара и все мимо ворот, а Ворскла и вовсе не нанесла ни одного удара.

Оказалось, что Ворскла копила силы для второго тайма. Уже в первой атаке вышедший на замену Карека покатил на Кулача, а тот пробил с дальней дистанции — вратарь Вагнер ошибся и отразил мяч в свои ворота.

Карабах сразу же ринулся в атаку большими силами, но удивить оборону гостей не удавалось. Ворскла оборонялась компактно и проводила неплохие контрвыпады, которые были опаснее позиционных атак хозяев.

Под конец матча Карабах все же создал несколько опасных моментов, но команде Сачко повезло не пропустить. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу Ворсклы.

Карабах — Ворскла 0:1

Гол: Кулач, 48.

Карабах: Вагнер — Медведев, Садыхов, Ржезничак, Геррье — Мичел, Гараев — Абдулаев (Деларж, 70), Славчев (Озобич, 59), Зубир — Эмегара (Мадатов, 58).

Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай — Скляр, Шарпар — Якубу (Карека, 46), Кулач (Сергийчук, 78, (Чижов, 90+3)), Ребенок — Коломоец.

Предупреждения: Зубир — Кулач, Пердута, Даллку, Сергийчук.