Вашему вниманию расписание, турнирная таблица, а также результаты матчей киевского Динамо в Лиге Европы сезона-2018/19.

Динамо в Лиге Европы: расписание и результаты матчей ФК Динамо Киев

Динамо в сезоне-2018/19 не сумело пробиться в главный клубный европейский турнир – Лигу чемпионов. Киевляне продолжат выступления в Лиге Европы.

Согласно жребию "бело-синие" оказались в группе K, где встретятся с Астаной, Ренном и Яблонцем.

20 сентября

Динамо – Астана 2:2

Голы: Цыганков, 11, Гармаш, 45+2 – Аничич, 22, Муртазаев, 90+5

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич – Сидорчук, Буяльский – Цыганков (Морозюк, 90), Гармаш (Дуэлунд, 79), Вербич – Русин

Астана: Эрич – Рукавина, Постников, Аничич, Шомко – Томасов (Муртазаев, 88), Маевский, Кляйнхайслер, Энрике – Алмейда (Мужиков, 79), Кабананга (Янга, 82)

Предупреждения: Бурда, Русин

4 октября

Яблонец – Динамо 2:2

Голы: Говорка, 33, Травник, 81 – Цыганков, 8, Гармаш, 14

Яблонец: Грубы – Голеш, Говорка, Лишка, Ганоушек – Хюбшман – Масопуст (Кубиста, 86), Травник, Поважанец, Йовович (Соболь, 90+2) – Храмоста (Икауниекс, 78)

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич – Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 79) – Морозюк, Гармаш, Цыганков – Беседин

Предупреждения: Голеш, Поважанец – Морозюк, Буяльский, Пиварич

25 октября: Ренн – Динамо

8 ноября: Динамо – Ренн

29 ноября: Астана – Динамо

13 декабря: Динамо – Яблонец

Группа K И В Н П М О 1. Астана 2 1 1 0 4:2 4 2. Ренн 2 1 0 1 2:3 3 3. Динамо 2 0 2 0 4:4 2 4. Яблонец 2 0 1 1 3:4 1

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