Динамо в Лиге Европы: расписание и результаты матчей
Динамо в сезоне-2018/19 не сумело пробиться в главный клубный европейский турнир – Лигу чемпионов. Киевляне продолжат выступления в Лиге Европы.
Согласно жребию "бело-синие" оказались в группе K, где встретятся с Астаной, Ренном и Яблонцем.
20 сентября
Динамо – Астана 2:2
Голы: Цыганков, 11, Гармаш, 45+2 – Аничич, 22, Муртазаев, 90+5
Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич – Сидорчук, Буяльский – Цыганков (Морозюк, 90), Гармаш (Дуэлунд, 79), Вербич – Русин
Астана: Эрич – Рукавина, Постников, Аничич, Шомко – Томасов (Муртазаев, 88), Маевский, Кляйнхайслер, Энрике – Алмейда (Мужиков, 79), Кабананга (Янга, 82)
Предупреждения: Бурда, Русин
4 октября
Яблонец – Динамо 2:2
Голы: Говорка, 33, Травник, 81 – Цыганков, 8, Гармаш, 14
Яблонец: Грубы – Голеш, Говорка, Лишка, Ганоушек – Хюбшман – Масопуст (Кубиста, 86), Травник, Поважанец, Йовович (Соболь, 90+2) – Храмоста (Икауниекс, 78)
Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич – Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 79) – Морозюк, Гармаш, Цыганков – Беседин
Предупреждения: Голеш, Поважанец – Морозюк, Буяльский, Пиварич
25 октября: Ренн – Динамо
8 ноября: Динамо – Ренн
29 ноября: Астана – Динамо
13 декабря: Динамо – Яблонец
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Астана
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2. Ренн
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|3. Динамо
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|4. Яблонец
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
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