Ворскла в Лиге Европы: расписание и результаты матчей
Ворскла в сезоне-2018/19 начнет европейский путь с Лиги Европы, пробившись в групповой раунд турнира в ранге бронзового призера чемпионата Украины.
Согласно жребию полтавчане оказались в группе E, где встретятся с Арсеналом, Спортингом и Карабахом.
20 сентября
Арсенал – Ворскла 4:2
Голы: 1:0 – 32 Обамеянг, 2:0 – 48 Уэлбек, 3:0 – 56 Обамеянг, 4:0 – 74 Озил, 4:1 – 76 Чеснаков, 4:2 – 90 Шарпар
Арсенал: Лено, Монреаль, Холдинг, Папастатопулос, Лихтштайнер, Эль-Ненни, Торрейра (Гендузи, 57), Ивоби (Смит-Роу, 70), Мхитарян, Обамеянг (Озил, 57), Уэлбек
Ворскла: Шуст, Даллку, Артур, Пердута, Ребенок, Чеснаков, Кобахидзе (Сергийчук, 77), Кравченко (Скляр, 70), Шарпар, Коломоец, Кулач (Николас Карека, 75)
Предупреждение: Шарпар (19)
4 октября
Ворскла – Спортинг 1:2
Голы: Кулач, 10 – Монтеро, 90, Кабрал, 90+3
Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур – Скляр, Кравченко (Габелок, 84), Шарпар – Кулач (Сергийчук, 62), Ребенок – Коломоец
Спортинг: Сален – Гаспар, Коатес, Пинто, Джефферсон – Акунья, Петрович (Кабрал, 70), Фернандеш – Нани, Диаби (Рафинья, 70), Мане (Монтеро, 58)
Предупреждения: Артур – Акунья
25 октября: Карабах – Ворскла
8 ноября: Ворскла – Карабах
29 ноября: Ворскла – Арсенал
13 декабря: Спортинг – Ворскла
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|2
|2
|0
|0
|7:2
|6
|2. Спортинг
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3. Ворскла
|2
|0
|0
|2
|3:6
|0
|4. Карабах
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
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