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Ворскла в Лиге Европы: расписание и результаты матчей

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Вашему вниманию расписание, турнирная таблица, а также результаты матчей полтавской Ворсклы в Лиге Европы сезона-2018/19.
Ворскла в Лиге Европы: расписание и результаты матчей
Ворскла в Лиге Европы: расписание и результаты матчей
Getty Images

Ворскла в сезоне-2018/19 начнет европейский путь с Лиги Европы, пробившись в групповой раунд турнира в ранге бронзового призера чемпионата Украины.

Согласно жребию полтавчане оказались в группе E, где встретятся с АрсеналомСпортингом и Карабахом.

20 сентября

Арсенал – Ворскла 4:2
Голы: 1:0 – 32 Обамеянг, 2:0 – 48 Уэлбек, 3:0 – 56 Обамеянг, 4:0 – 74 Озил, 4:1 – 76 Чеснаков, 4:2 – 90 Шарпар

Арсенал: Лено, Монреаль, Холдинг, Папастатопулос, Лихтштайнер, Эль-Ненни, Торрейра (Гендузи, 57), Ивоби (Смит-Роу, 70), Мхитарян, Обамеянг (Озил, 57), Уэлбек

Ворскла: Шуст, Даллку, Артур, Пердута, Ребенок, Чеснаков, Кобахидзе (Сергийчук, 77), Кравченко (Скляр, 70), Шарпар, Коломоец, Кулач (Николас Карека, 75)

Предупреждение: Шарпар (19)

4 октября

Ворскла – Спортинг 1:2
Голы: Кулач, 10 – Монтеро, 90, Кабрал, 90+3

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур – Скляр, Кравченко (Габелок, 84), Шарпар – Кулач (Сергийчук, 62), Ребенок – Коломоец

Спортинг: Сален – Гаспар, Коатес, Пинто, Джефферсон – Акунья, Петрович (Кабрал, 70), Фернандеш – Нани, Диаби (Рафинья, 70), Мане (Монтеро, 58)

Предупреждения: Артур – Акунья

25 октября: Карабах – Ворскла
8 ноября: Ворскла – Карабах
29 ноября: Ворскла – Арсенал
13 декабря: Спортинг – Ворскла

Группа E

 ИВНПМО
1. Арсенал22007:26
2. Спортинг22004:16
3. Ворскла20023:60
4. Карабах20020:50

Также вы можете принять участие в нашем опросе и ответить на вопрос, какое место займет Ворскла в квартете Е?

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Теги: футбол, Лига Европы, Ворскла, Арсенал, Спортинг, Карабах, результаты матчей, расписание матчей
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