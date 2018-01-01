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Дуэлунд: Ренн - очень серьезный соперник, нам нужно быть осторожными

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Миккель Дуэлунд готов выйти на поле в матче Лиги Европы.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Миккель Дуэлунд прокомментировал предстоящий матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Ренна.

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"У меня было небольшое повреждение, но уже все хорошо. Я пропустил только одну тренировку. Сейчас все в порядке, я готов сыграть с Ренном.

Настроение перед матчем отличное, в команде очень хорошая атмосфера. Мы верим, что нам удастся добыть победу во Франции, и мы должны это сделать.

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Ренн – очень серьезный соперник, сильная команда, демонстрирующая хороший футбол. Я видел их матчи в Лиге 1. В составе Ренна выступает много высококлассных игроков, особенно, это касается линии атаки. Нам нужно быть осторожными", – приводит слова Дуэлунда dynamo.kiev.ua.

Напомним, матч Ренн - Динамо Киев состоится в четверг, 25 октября, на стадионе Розон Парк. Игру обслужит венгерская бригада арбитров во главе с Тамашем Богнаром.

На нашем сайте сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 22:00 по киевскому времени. Также вы можете ознакомиться с анонсом встречи и ориентировочными составами команд.

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Теги: футбол, Лига Европы, Миккель Дуэлунд, Динамо Киев, Ренн
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