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Ренн – Динамо Киев: ориентировочные составы

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Динамо Киев сыграет на выезде с Ренном в рамках третьего тура групповой стадии Лиги Европы.
Кого выпустит Александр Хацкевич в стартовом составе на матч с Ренном?
Кого выпустит Александр Хацкевич в стартовом составе на матч с Ренном?
ФК Динамо Киев

Динамо 25 октября проведет свой третий поединок на групповой стадии Лиги Европы сезона-2018/19. Соперником киевлян на этот раз станет Ренн.

Редакция iSport.ua решила предугадать составы команд, которые выйдут на поле стадиона Роазон Парк с первых минут.

Ренн: Диалло – Траоре, Мешер, Сильва, Бенсебаини – Андре, Гренье, Буриго – Сибатшу, Бен Арфа, Ньянг

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Вербич – Супряга

Отметим, что точные "одиннадцатки" станут известны за час до начала противостояния – в 21:00 по киевскому времени.

Также вы можете ознакомится со списком игроков Динамо, которые полетели во Францию на матч Лиги Европы.

Напомним, на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ренн – Динамо Киев, которая начнется в 22:00.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо Киев, Ренн, ориентировочные составы
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