Ренн – Динамо Киев: ориентировочные составы
Динамо 25 октября проведет свой третий поединок на групповой стадии Лиги Европы сезона-2018/19. Соперником киевлян на этот раз станет Ренн.
Редакция iSport.ua решила предугадать составы команд, которые выйдут на поле стадиона Роазон Парк с первых минут.
Ренн: Диалло – Траоре, Мешер, Сильва, Бенсебаини – Андре, Гренье, Буриго – Сибатшу, Бен Арфа, Ньянг
Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Вербич – Супряга
Отметим, что точные "одиннадцатки" станут известны за час до начала противостояния – в 21:00 по киевскому времени.
Также вы можете ознакомится со списком игроков Динамо, которые полетели во Францию на матч Лиги Европы.
Напомним, на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ренн – Динамо Киев, которая начнется в 22:00.
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