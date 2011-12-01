Ренн – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Киевляне попробуют добыть первую победу в нынешнем розыгрыше ЛЕ.

Динамо Киев 25 октября сыграет на выезде с Ренном в рамках третьего тура групповой стадии Лиги Европы.

iSport.ua предлагает вам ознакомиться вместе с нами с ситуацией вокруг поединка Ренн – Динамо.

Киевляне после двух туров неожиданно для многих не смогли ни разу победить. Казалось бы, матчи с Астаной и Яблонцем шли по сценарию нашей команды, но в обоих случаях подопечные Хацкевича умудрялись рассеять преимущество. Как результат, две ничьи с одинаковым счетом 2:2.

Французы, в свою очередь, обыграли сперва дома Яблонец (2:1), а после уступили в гостях Астане (0:2).

Что касается баталий во внутреннем первенстве, то "бело-синие" в крайнем матче победили еще одного участника ЛЕ – Ворсклу (1:0). В активе Динамо 29-ть набранных очков после 12-ти встреч и вторая позиция в турнирной таблице, которая позволяет бороться с Шахтером за золотые медали чемпионата.

Ренн же из последних пяти игр в Лиге 1 выиграл лишь однажды – 7 октября был бит Монако (2:1).

Накануне

Украинский клуб отправился во Францию традиционно за день до поединка. Перелет занял у команды около трех с половиной часов, после чего динамовцы расквартировались в гостинице Mercure Rennes Gare. В этот же день Александр Хацкевич с Денисом Гармашем ответили на вопросы представителей СМИ на предматчевой пресс-конференции, а после нее киевляне испробовали газон стадиона Роазон Парк.

Слова

"На первом месте будет стоять результат. Мы потеряли очки в первых двух встречах, так что теперь должны побеждать. Как именно мы будем добиваться необходимого результата я пока не могу сказать. Завтра мы проведем заключительную тренировку, и там все решим. Ренн не стал для нас загадкой, и мы хорошо подготовились", – заявил Александр Хацкевич.

Полузащитник Динамо Денис Гармаш поддержат своего наставника, сказав, что его команде необходимо одержать победу над французами:

"Мы были близки к этому в Киеве над Астаной. И в Чехии победу не удержали. А завтра мы обязаны победить. Что нужно сделать? Нам подскажет тренерский штаб, выполним это на поле и добьемся результата".

Интересные факты

– Команды ранее друг с другом на евроарене не играли. Статистика Динамо в поединках с французскими командами: В4 Н4 П10.

– Ренн трижды встречался с представителями Украины, одержав одну победу при двух поражениях. Во всех случаях был зафиксирован результат 1:0.

– Единственный раз киевляне выиграли во Франции 20 лет назад, когда одолели Ланс (3:1) на групповом этапе Лиги чемпионов. Один из мячей в той встрече провел Андрей Шевченко. В целом же Динамо не смогло забить в шести из девяти матчей на территории Франции.

– Безвыигрышная серия "бело-синих" в еврокубковых матчах за пределами Киева насчитывает уже шесть встреч (Н4 П2). Последнюю победу в гостях они одержали над Янг Бойз (1:0) в четвертом туре ЛЕ-2017/18.

– Хатем Бен-Арфа и Тамаш Кадар в сезоне-2011/12 непродолжительное время вместе выступали за Ньюкасл.

Прогноз

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу "бело-синих" с коэффициентом 3,0, а на французов – 2,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.

Потери

Во Францию не полетели травмированные Артем Беседин и Назарий Русин. Также вне заявки оказались Витор Буэно и Артем Шабанов.

Хозяевам не помогут Рафик Гюйтан, Людовик Баал, а также Адриен Юну.

Стартовые составы

Ренн: Диалло – Траоре, Мешер, Сильва, Бенсебаини – Андре, Гренье, Буриго – Сибатшу, Бен Арфа, Ньянг

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич – Сидорчук, Буяльский – Цыганков, Шепелев, Вербич – Супряга

Прогноз нашей редакции – 1:2

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги Европы Ренн – Динамо Киев состоится 25 октября на стадионе Роазон Парк. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. Игру обслужит венгерская бригада арбитров во главе с Тамашем Богнаром.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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