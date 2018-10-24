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Гармаш: Динамо пора побеждать в Лиге Европы

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Полузащитник Динамо считает, что в турнире пора добиться позитивного результата.
Денис Гармаш
Денис Гармаш
worldcup.com.ua

Футболист Динамо Денис Гармаш прокомментировал состояние команды перед матчем с французским Ренном.

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- Что не удалось в прошлых матчах и что нужно сделать ради победы?

- Что нужно делать, нам подскажет тренерский штаб, а мы выполним все указания на поле. Динамо пора побеждать в Лиге Европы.

- Общаетесь ли Вы между собой по поводу неудач?

- Конечно. И между собой, и с тренерами.

- Если Яблонец - команда силовая, то Ренн?

- Мы анализировали их видео. Это техничная и мобильная команда.

Напомним, матч Ренн - Динамо Киев состоится 25 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Денис Гармаш, Динамо, Ренн
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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