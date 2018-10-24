Гармаш: Динамо пора побеждать в Лиге Европы
Полузащитник Динамо считает, что в турнире пора добиться позитивного результата.
Футболист Динамо Денис Гармаш прокомментировал состояние команды перед матчем с французским Ренном.
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- Что не удалось в прошлых матчах и что нужно сделать ради победы?
- Что нужно делать, нам подскажет тренерский штаб, а мы выполним все указания на поле. Динамо пора побеждать в Лиге Европы.
- Общаетесь ли Вы между собой по поводу неудач?
- Конечно. И между собой, и с тренерами.
- Если Яблонец - команда силовая, то Ренн?
- Мы анализировали их видео. Это техничная и мобильная команда.
Напомним, матч Ренн - Динамо Киев состоится 25 октября в 22:00 по киевскому времени.
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