Хацкевич: Ренн не является для нас загадкой
Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич пообщался с журналистами перед матчем 3-го тура Лиги Европы с французским Ренном.
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- Как Вы можете прокомментировать игру Ренна?
- Мы посмотрели четыре их игры. У них часто меняется сочетание игроков на линии атаки. Стандарты - их сильная сторона. Нам нужна концентрация.
- Все футболисты смогут играть?
- Все, кто приехал, в строю и готовы играть. Если все будет нормально, рассчитываю на Вербича. Сегодня у него тестирующая тренировка.
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- Хватит ли у команды сил выдержать марафон сложных матчей?
- Сейчас мы думаем только о Ренне. Потом сразу же начнем подготовку к Чемпионату Украины.
- Завтра будет открытый или закрытый футбол?
- Теперь задача только побеждать. Мы в вместе с командой решим, как действовать. Это будет совместное решение.
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- Что вы знаете про Ренн?
- У нас не так хорошо освящается Чемпионат Франции, кроме топ-клубов. Но сейчас Ренн не является для нас загадкой.
- Как критика в Вашу сторону влияет на работу?
- Мне это не мешает. У всех бывают хорошие и плохие периоды. Подобные вопросы я обсуждаю с президентом клуба, а не с журналистами.
Напомним, матч Ренн - Динамо Киев состоится завтра, 25 октября, в 22:00 по киевскому времени.
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