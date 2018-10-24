Хацкевич: Ренн не является для нас загадкой

Главный тренер Динамо поделился своими ожиданиями от матча с французами.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич пообщался с журналистами перед матчем 3-го тура Лиги Европы с французским Ренном.

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- Как Вы можете прокомментировать игру Ренна?

- Мы посмотрели четыре их игры. У них часто меняется сочетание игроков на линии атаки. Стандарты - их сильная сторона. Нам нужна концентрация.

- Все футболисты смогут играть?

- Все, кто приехал, в строю и готовы играть. Если все будет нормально, рассчитываю на Вербича. Сегодня у него тестирующая тренировка.

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- Хватит ли у команды сил выдержать марафон сложных матчей?

- Сейчас мы думаем только о Ренне. Потом сразу же начнем подготовку к Чемпионату Украины.

- Завтра будет открытый или закрытый футбол?

- Теперь задача только побеждать. Мы в вместе с командой решим, как действовать. Это будет совместное решение.

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- Что вы знаете про Ренн?

- У нас не так хорошо освящается Чемпионат Франции, кроме топ-клубов. Но сейчас Ренн не является для нас загадкой.

- Как критика в Вашу сторону влияет на работу?

- Мне это не мешает. У всех бывают хорошие и плохие периоды. Подобные вопросы я обсуждаю с президентом клуба, а не с журналистами.

Напомним, матч Ренн - Динамо Киев состоится завтра, 25 октября, в 22:00 по киевскому времени.