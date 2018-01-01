Тренер Карабаха об игре с Ворсклой: Завтра будет напряженная борьба

Гурбан Гурбанов поделился своим мнением по поводу предстоящего матча с полтавчанами.

Главный тренер Карабаха Гурбан Гурбанов пообщался с журналистами накануне 3-го раунда группового этапа Лиги Европы с полтавской Ворсклой.

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“Мы знаем, что завтра будет важная встреча, потому что у обеих команд нет очков.

Не нужно много говорить. Мы подготовились к матчу, и постараемся продемонстрировать свою лучшую игру. Это будет интересная и напряженная борьба“, - цитирует Гурбанова официальный сайт карабахского клуба.

“Мы знаем, что нас ждет сложный и важный матч, но мы хорошо изучили Ворсклу. Это неплохая команда, но они проиграли уже две игры. Мы верим в победу“, - добавил полузащитник Карабаха Мичел.

Напомним, что матч Карабах - Ворскла состоится в четверг, 25 октября в 19:55 по киевскому времени.