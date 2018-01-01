Ворскла полетела в Азербайджан на матч Лиги Европы
Полтавская Ворскла отправилась в Баку на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Карабаха. Наставник команды Василий Сачко взял с собой 22 игрока.
По информации zbirna.com, на матч с азербайджанским клубом Ворскла отправилась следующим составом:
Вратари: Богдан Шуст, Александр Ткаченко.
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Защитники: Александр Чижов, Ардин Даллку, Евгений Мартыненко, Андро Гиоргадзе, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Игорь Пердута, Артур, Тарас Сакив.
Полузащитники: Вячеслав Шарпар, Александр Скляр, Артем Габелок, Наджиб Якубу, Павел Ребенок, Марьян Мысык, Владимир Одарюк.
Нападающие: Владислав Кулач, Юрий Коломоец, Карека, Михаил Сергийчук.
Напомним, матч Карабах - Ворскла состоится в четверг, 25 октября, в городе Баку. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.
Отметим, что букмекеры отдают предпочтение азербайджанскому клубу.
Ранее сообщалось, что киевское Динамо взяло во Францию одного форварда на матч Лиги Европы против Ренна.
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