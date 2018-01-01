Ворскла полетела в Азербайджан на матч Лиги Европы

22 футболиста отправились на матч с Карабахом.

Ворскла отправилась в Баку на матч Лиги Европы twitter.com/vorsklacomua

Полтавская Ворскла отправилась в Баку на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Карабаха. Наставник команды Василий Сачко взял с собой 22 игрока.

По информации zbirna.com, на матч с азербайджанским клубом Ворскла отправилась следующим составом:

Вратари: Богдан Шуст, Александр Ткаченко.

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Защитники: Александр Чижов, Ардин Даллку, Евгений Мартыненко, Андро Гиоргадзе, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Игорь Пердута, Артур, Тарас Сакив.

Полузащитники: Вячеслав Шарпар, Александр Скляр, Артем Габелок, Наджиб Якубу, Павел Ребенок, Марьян Мысык, Владимир Одарюк.

Нападающие: Владислав Кулач, Юрий Коломоец, Карека, Михаил Сергийчук.

Напомним, матч Карабах - Ворскла состоится в четверг, 25 октября, в городе Баку. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение азербайджанскому клубу.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо взяло во Францию одного форварда на матч Лиги Европы против Ренна.

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