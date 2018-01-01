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Карабах – Ворскла: где смотреть матч Лиги Европы

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Ворскла встретится с Карабахом 25 октября в рамках поединка Лиги Европы. Узнайте, где смотреть матч Карабах – Ворскла.
Где смотреть матч Карабах – Ворскла
Где смотреть матч Карабах – Ворскла
ФК Ворскла

Ворскла 25 октября сыграет на выезде с Карабахом в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.

Противостояние Карабах – Ворскла покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1.

А на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Карабах – Ворскла.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 5,25, а на их оппонента – 1,66. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,6.

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Теги: футбол, Лига Европы, Ворскла, Карабах, где смотреть
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