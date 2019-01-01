Карабах – Ворскла: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита матча Карабах – Ворскла в рамках Лиги Европы.

Прогноз на матч Карабах – Ворскла от букмекеров ФК Ворскла

Ворскла 25 октября сыграет на выезде с Карабахом в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 5,25, а на их оппонента – 1,66. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,6.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Ворсклы можно поставить с коэффициентом 5,0, а на победу Карабаха – 1,7.

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги Европы Карабах – Ворскла состоится 25 октября на Бакинском олимпийском стадионе. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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