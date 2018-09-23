Карабах – Ворскла: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Ворскла сыграет с Карабахом 25 октября в рамках поединка Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Карабах – Ворскла.

В четверг, 25 октября, Ворскла сыграет на выезде с Карабахом в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу полтавчан с коэффициентом 5,25, а на их оппонента – 1,66. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,6.

Оба коллектива еще не набирали очков в нынешнем розыгрыше ЛЕ, уступив в стартовых двух матчах группы Е Арсеналу и Спортингу.

Последние игры Карабаха:

20.10.18 (Чемпионат Азербайджана) Карабах – Сабаил 1:0

04.10.18 (ЛЕ) Карабах – Арсенал 0:3

29.09.18 (Чемпионат Азербайджана) Сабах Баку – Карабах 0:2

26.09.18 (Чемпионат Азербайджана) Карабах – Зира 3:2

23.09.18 (Чемпионат Азербайджана) Карабах – Габала 4:1

Последние игры Ворсклы:

20.10.18 (УПЛ) Ворскла – Динамо 0:1

07.10.18 (УПЛ) Ворскла – Арсенал-Киев 0:2

04.10.18 (ЛЕ) Ворскла – Спортинг 1:2

30.09.18 (УПЛ) Десна – Ворскла 0:2

23.09.18 (УПЛ) Ворскла – Заря 2:1

Отметим, встреча 3-го тура группового раунда Лиги Европы Карабах – Ворскла состоится на Бакинском олимпийском стадионе.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 25 октября, начиная с 19:55 по киевскому времени.

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