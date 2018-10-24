Динамо отправилось на матч Лиги Европы с одним форвардом

Киевское Динамо объявило заявку на матч Лиги Европы против Ренна.

Динамо отправилось на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Ренна.

Киевская команда полетела во Францию в следующем составе:

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Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько.

Защитники: Николай Морозюк, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Сидклей.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че-Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд.

Нападающие: Владислав Супряга.

Напомним, матч Ренн - Динамо состоится в четверг, 25 октября, на стадионе Роазон Парк. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этой встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля.

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