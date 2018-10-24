Динамо отправилось на матч Лиги Европы с одним форвардом
Динамо отправилось на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Ренна.
Доброго ранку, «біло-сині»!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 24 октября 2018 г.
✈️🇫🇷 Вирушаємо до Франції на матч 3-го туру Ліги Європи #РеннДинамо#FCDK #UEL #RennesDynamo pic.twitter.com/nYCjbAz3IX
Киевская команда полетела во Францию в следующем составе:
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Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько.
Защитники: Николай Морозюк, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Сидклей.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че-Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд.
Нападающие: Владислав Супряга.
«Динамо» вирушило до Франції на матч #РеннДинамо у наступному складі: https://t.co/tUqVUAN6XK #FCDK #UEL #RennesDynamo pic.twitter.com/7jwa38S6sa— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 24 октября 2018 г.
Напомним, матч Ренн - Динамо состоится в четверг, 25 октября, на стадионе Роазон Парк. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этой встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля.
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