Ренн – Динамо Киев: где смотреть матч Лиги Европы

Динамо Киев встретится с Ренном 25 октября в рамках поединка Лиги Европы. Узнайте, где смотреть матч Ренн – Динамо Киев.

В четверг, 25 октября, Динамо Киев сыграет на выезде с Ренном в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Противостояние Ренн – Динамо Киев покажет в прямом эфире телеканал Футбол 2.

А на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Ренн – Динамо Киев.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу "бело-синих" с коэффициентом 3,0, а на французов – 2,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.

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