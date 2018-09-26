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Ренн – Динамо Киев: онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Динамо Киев сыграет с Ренном 25 октября в рамках поединка Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Ренн – Динамо Киев.
Онлайн трансляция матча Ренн – Динамо Киев
Онлайн трансляция матча Ренн – Динамо Киев
iSport.ua

Динамо Киев сыграет на выезде с Ренном в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу "бело-синих" с коэффициентом 3,0, а на французов – 2,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.

Киевляне, имея в своем активе 2 очка, идут на 3 позиции группы K. У Ренна, в свою очередь, 3 балла и 2 место.

Последние игры Ренна:

21.10.18 (Лига 1) Сент-Этьен – Ренн 1:1
07.10.18 (Лига 1) Монако – Ренн 1:2
04.10.18 (Лига Европы) Астана – Ренн 2:0
30.09.18 (Лига 1) Ренн – Тулуза 1:1    
26.09.18 (Лига 1) Амьен – Ренн 2:1

Последние игры Динамо:

20.10.18 (УПЛ) Ворскла – Динамо 0:1
13.10.18 (ТОВ) Динамо – Арсенал-Киев 0:1
07.10.18 (УПЛ) Динамо – Олимпик 1:0
04.10.18 (ЛЕ) Яблонец – Динамо 2:2
30.09.18 (УПЛ) Арсенал-Киев – Динамо 0:1

Отметим, встреча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Ренн – Динамо Киев состоится на стадионе Роазон Парк.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 25 октября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо Киев, Ренн, онлайн трансляция
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