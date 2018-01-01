Ренн – Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита матча Ренн – Динамо Киев в рамках Лиги Европы.

Прогноз на матч Ренн – Динамо Киев от букмекеров ФК Динамо Киев

Динамо Киев 25 октября сыграет на выезде с Ренном в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 3,0, а на французов – 2,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Динамо можно поставить с коэффициентом 3,0, а на победу Ренна – 2,4.

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги Европы Ренн – Динамо Киев состоится 25 октября на стадионе Роазон Парк. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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