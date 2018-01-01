Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ренн – Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Комментариев: 0
Букмекеры определили фаворита матча Ренн – Динамо Киев в рамках Лиги Европы.
Прогноз на матч Ренн – Динамо Киев от букмекеров
Прогноз на матч Ренн – Динамо Киев от букмекеров
ФК Динамо Киев

Динамо Киев 25 октября сыграет на выезде с Ренном в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 3,0, а на французов – 2,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Динамо можно поставить с коэффициентом 3,0, а на победу Ренна – 2,4.

Встреча 3-го тура группового раунда Лиги Европы Ренн – Динамо Киев состоится 25 октября на стадионе Роазон Парк. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Динамо Киев, Ренн, прогноз, ставки букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь