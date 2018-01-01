Украинская бригада будет судить матч Лиги Европы
Арбитры из Украины обслужат матч ПАОК- Види.
Украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским назначена на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между грецким ПАОКом и венгерским клубом Види.
Помощниками Арановского будут Сергей Беккер и Олег Плужник. Семен Шлончак назначен 4-ым арбитром. Дополнительными ассистентами будут Николай Балакин и Анатолий Абдула.
Матч ПАОК - Види состоится в четверг, 25-ого августа в 22-05 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что защитник ПАОКа Евгений Хачериди получил травму.
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