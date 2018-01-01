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Украинская бригада будет судить матч Лиги Европы

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Арбитры из Украины обслужат матч ПАОК- Види.
Евгений Арановский
Евгений Арановский
footboom.com

Украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским назначена на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между грецким ПАОКом и венгерским клубом Види.

Помощниками Арановского будут Сергей Беккер и Олег Плужник. Семен Шлончак назначен 4-ым арбитром. Дополнительными ассистентами будут Николай Балакин и Анатолий Абдула.

Матч ПАОК - Види состоится в четверг, 25-ого августа в 22-05 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что защитник ПАОКа Евгений Хачериди получил травму.

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Теги: футбол, Лига Европы, ПАОК, Евгений Арановский
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