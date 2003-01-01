Лучше гор могут быть только горы: живописная арена, на которой сыграет Заря

Редактор iSport.ua Александр Коршиков делится воспоминаниями о домашнем стадионе футбольного клуба Брага.

Заре 16 августа предстоит сразиться с Брагой в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча пройдет в Португалии на стадионе Брага Мунисипал.

На данной арене мне удалось побывать в апреле 2016 года, когда сюда приезжал донецкий Шахтер в рамках 1/4 финала этого же турнира. Для "горняков" она оказалась фартовой трижды, однако станет ли она таковой и для луганчан?

Накануне поездки я с нетерпением ждал не самой игры, а визита на стадион. Ведь согласитесь, не каждый день можно увидеть сооружение, да и еще спортивное, расположенное в нише, вырубленной прямо в скале Монте Каштру.

Всего же Муниципальный стадион Браги может принять 30 154 зрителей. Его построили в 2003 году специально к грядущему Евро-2004.

Въезд для команд происходит через подземный тоннель, именно там находится стоянка для клубных автобусов. А один из паркингов для болельщиков – прямо на крыше южной трибуны. За одними из ворот расположена каменная стена, на которой размещено табло. А две трибуны арены соединены стальными тросами. Выглядит все это масштабно и живописно, но, если честно, то в живую как-то заброшено, а серый бетон напоминает о былой советской архитектуре.

Что касается фанатов, то не стоит ожидать аншлага на матче отборочного цикла ЛЕ. Два года назад на поединке с Шахтером португальцы заполнили лишь 2/3 трибун, а это на секундочку был четвертьфинал, хоть и второго по престижности турнира Старого Света.

Сам городок – очень милый, компактный и уютный. Не зря Брага является одной из самых красивых местностей в Португалии. В свое время именно Брага был духовным центром Пиринейского п-ва.

Остается пожелать "мужикам" получить удовольствие от очередного европейского вояжа и стать третьим украинским клубом, который, как минимум, не проиграет на стадионе Брага Мунисипал.

Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Брага – Заря состоится 16 августа в Португалии. Стартовый свисток – в 22:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Александр Коршиков, iSport.ua

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