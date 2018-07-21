Бордо – Мариуполь: онлайн трансляция матча Лиги Европы
Мариуполь сыграет на выезде с Бордо в рамках ответного поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы. Первая встреча в Одессе завершилась поражением украинского клуба со счетом 1:3.
По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне французской команды. Так, компания 1xBet принимает ставки на победу приазовцев с коэффициентом 13,5, а на их оппонента – 1,27. Ничья в этом противостоянии оценивается в 6,0.
Последние матчи Бордо:
|12.08.2018
|Лига 1
|Бордо
|Страсбур
|0:0
|09.08.2018
|Лига Европы
|Мариуполь
|Бордо
|1:3
|02.08.2018
|Лига Европы
|Бордо
|Вентспилс
|2:1
|26.07.2018
|Лига Европы
|Вентспилс
|Бордо
|0:1
|21.07.2018
|Товарищеский матч
|Унион Берлин
|Бордо
|1:1
Последние матчи Мариуполя:
|09.08.2018
|Лига Европы
|Мариуполь
|Бордо
|1:3
|05.08.2018
|УПЛ
|Арсенал-Киев
|Мариуполь
|1:2
|02.08.2018
|Лига Европы
|Мариуполь
|Юргорден
|2:1
|29.07.2018
|УПЛ
|Мариуполь
|Десна
|1:4
|26.07.2018
|Лига Европы
|Юргорден
|Мариуполь
|1:1
Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Бордо – Мариуполь состоится во Франции на стадионе Матмют Атлантик.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 16 августа, начиная с 21:35 по киевскому времени.
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