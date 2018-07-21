Бордо – Мариуполь: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Мариуполь сыграет с Бордо 16 августа в квалификации Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Бордо – Мариуполь.

Мариуполь сыграет на выезде с Бордо в рамках ответного поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы. Первая встреча в Одессе завершилась поражением украинского клуба со счетом 1:3.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне французской команды. Так, компания 1xBet принимает ставки на победу приазовцев с коэффициентом 13,5, а на их оппонента – 1,27. Ничья в этом противостоянии оценивается в 6,0.

Последние матчи Бордо:

12.08.2018 Лига 1 Бордо Страсбур 0:0 09.08.2018 Лига Европы Мариуполь Бордо 1:3 02.08.2018 Лига Европы Бордо Вентспилс 2:1 26.07.2018 Лига Европы Вентспилс Бордо 0:1 21.07.2018 Товарищеский матч Унион Берлин Бордо 1:1

Последние матчи Мариуполя:

09.08.2018 Лига Европы Мариуполь Бордо 1:3 05.08.2018 УПЛ Арсенал-Киев Мариуполь 1:2 02.08.2018 Лига Европы Мариуполь Юргорден 2:1 29.07.2018 УПЛ Мариуполь Десна 1:4 26.07.2018 Лига Европы Юргорден Мариуполь 1:1

Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Бордо – Мариуполь состоится во Франции на стадионе Матмют Атлантик.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 16 августа, начиная с 21:35 по киевскому времени.

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