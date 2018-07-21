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Бордо – Мариуполь: онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Мариуполь сыграет с Бордо 16 августа в квалификации Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Бордо – Мариуполь.
Онлайн трансляция матча Бордо – Мариуполь
Онлайн трансляция матча Бордо – Мариуполь
iSport.ua

Мариуполь сыграет на выезде с Бордо в рамках ответного поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы. Первая встреча в Одессе завершилась поражением украинского клуба со счетом 1:3.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне французской команды. Так, компания 1xBet принимает ставки на победу приазовцев с коэффициентом 13,5, а на их оппонента – 1,27. Ничья в этом противостоянии оценивается в 6,0.

Последние матчи Бордо:

12.08.2018Лига 1БордоСтрасбур0:0
09.08.2018Лига ЕвропыМариупольБордо1:3
02.08.2018Лига ЕвропыБордоВентспилс2:1
26.07.2018Лига ЕвропыВентспилсБордо0:1
21.07.2018Товарищеский матчУнион БерлинБордо1:1

Последние матчи Мариуполя:

09.08.2018Лига ЕвропыМариупольБордо1:3
05.08.2018УПЛАрсенал-КиевМариуполь1:2
02.08.2018Лига ЕвропыМариупольЮргорден2:1
29.07.2018УПЛМариупольДесна1:4
26.07.2018Лига ЕвропыЮргорденМариуполь1:1

Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Бордо – Мариуполь состоится во Франции на стадионе Матмют Атлантик.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 16 августа, начиная с 21:35 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Мариуполь, Бордо, Лига Европы, онлайн трансляция
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