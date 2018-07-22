Брага – Заря: онлайн трансляция матча Лиги Европы
Заря сыграет на выезде с Брагой в рамках ответного поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы. Первая встреча в Запорожье завершилась вничью со счетом 1:1.
По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу луганчан с коэффициентом 8,0, а на их оппонента – 1,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,5.
Последние матчи Браги:
|12.08.2018
|Примейра-лига
|Брага
|Насьонал
|0:0
|09.08.2018
|Лига Европы
|Заря
|Брага
|1:1
|01.08.2018
|Товарищеский матч
|Брага
|Ньюкасл
|4:0
|27.07.2018
|Товарищеский матч
|Брага
|Сельта
|0:0
|26.07.2018
|Товарищеский матч
|Шавиш
|Брага
|0:1
Последние матчи Зари:
|04.08.2018
|УПЛ
|Карпаты
|Заря
|0:0
|28.07.2018
|Лига Европы
|Заря
|Брага
|1:1
|04.08.2018
|УПЛ
|Заря
|Черноморец
|1:1
|28.07.2018
|УПЛ
|Александрия
|Заря
|1:0
|22.07.2018
|УПЛ
|Заря
|Мариуполь
|2:1
Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Брага – Заря состоится в Португалии на стадионе Брага Мунисипал.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 16 августа, начиная с 22:20 по киевскому времени.
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