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Брага – Заря: онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Заря сыграет с Брагой 16 августа в квалификации Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Брага – Заря.
Онлайн трансляция матча Брага – Заря
Онлайн трансляция матча Брага – Заря
iSport.ua

Заря сыграет на выезде с Брагой в рамках ответного поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы. Первая встреча в Запорожье завершилась вничью со счетом 1:1.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу луганчан с коэффициентом 8,0, а на их оппонента – 1,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,5.

Последние матчи Браги:

12.08.2018Примейра-лигаБрагаНасьонал0:0
09.08.2018Лига ЕвропыЗаряБрага1:1
01.08.2018Товарищеский матчБрагаНьюкасл4:0
27.07.2018Товарищеский матчБрагаСельта0:0
26.07.2018Товарищеский матчШавишБрага0:1

Последние матчи Зари:

04.08.2018УПЛКарпатыЗаря0:0
28.07.2018Лига ЕвропыЗаряБрага1:1
04.08.2018УПЛЗаряЧерноморец1:1
28.07.2018УПЛАлександрияЗаря1:0
22.07.2018УПЛЗаряМариуполь2:1

Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Брага – Заря состоится в Португалии на стадионе Брага Мунисипал.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 16 августа, начиная с 22:20 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Брага, Заря, Лига Европы, онлайн трансляция
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