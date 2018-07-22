Брага – Заря: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Заря сыграет с Брагой 16 августа в квалификации Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Брага – Заря.

Заря сыграет на выезде с Брагой в рамках ответного поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы. Первая встреча в Запорожье завершилась вничью со счетом 1:1.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу луганчан с коэффициентом 8,0, а на их оппонента – 1,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,5.

Последние матчи Браги:

12.08.2018 Примейра-лига Брага Насьонал 0:0 09.08.2018 Лига Европы Заря Брага 1:1 01.08.2018 Товарищеский матч Брага Ньюкасл 4:0 27.07.2018 Товарищеский матч Брага Сельта 0:0 26.07.2018 Товарищеский матч Шавиш Брага 0:1

Последние матчи Зари:

04.08.2018 УПЛ Карпаты Заря 0:0 28.07.2018 Лига Европы Заря Брага 1:1 04.08.2018 УПЛ Заря Черноморец 1:1 28.07.2018 УПЛ Александрия Заря 1:0 22.07.2018 УПЛ Заря Мариуполь 2:1

Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Брага – Заря состоится в Португалии на стадионе Брага Мунисипал.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 16 августа, начиная с 22:20 по киевскому времени.

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