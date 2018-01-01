Брага – Заря: где смотреть матч Лиги Европы

Заря встретится с Брагой 16 августа в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Узнайте, где смотреть матч Брага – Заря.

Заря сыграет на выезде с Брагой в рамках ответного поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы. Первая встреча в Запорожье завершилась вничью со счетом 1:1.

Противостояние Брага – Заря покажет в прямом эфире телеканал 2+2.

А на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Заря – Брага.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу луганчан с коэффициентом 8,0, а на их оппонента – 1,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,5.

Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Брага – Заря состоится 16 августа в Португалии на стадионе Брага Мунисипал. Стартовый свисток – в 22:30 по киевскому времени.

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