Бордо – Мариуполь: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы
Мариуполь сыграет на выезде с Бордо в рамках ответного поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы. Первая встреча в Одессе завершилась поражением украинского клуба со счетом 1:3.
По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне французской команды.
Так, компания 1xBet принимает ставки на победу приазовцев с коэффициентом 13,5, а на их оппонента – 1,27. Ничья в этом противостоянии оценивается в 6,0.
Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Мариуполя можно поставить с коэффициентом 13,0, а на победу Бордо – 1,22.
Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Бордо – Мариуполь состоится 16 августа во Франции на стадионе Матмют Атлантик. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.
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