Бордо – Мариуполь: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита матча Бордо – Мариуполь в рамках квалификации Лиги Европы.

Прогноз на матч Бордо – Мариуполь от букмекеров ФК Мариуполь

Мариуполь сыграет на выезде с Бордо в рамках ответного поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы. Первая встреча в Одессе завершилась поражением украинского клуба со счетом 1:3.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне французской команды.

Так, компания 1xBet принимает ставки на победу приазовцев с коэффициентом 13,5, а на их оппонента – 1,27. Ничья в этом противостоянии оценивается в 6,0.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Мариуполя можно поставить с коэффициентом 13,0, а на победу Бордо – 1,22.

Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Бордо – Мариуполь состоится 16 августа во Франции на стадионе Матмют Атлантик. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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