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Брага – Заря: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

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Букмекеры определили фаворита ответного матча Брага – Заря в рамках квалификации Лиги Европы.
Прогноз на матч Брага – Заря от букмекеров
Прогноз на матч Брага – Заря от букмекеров
ФК Заря

Заря сыграет на выезде с Брагой в рамках ответного поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы. Первая встреча в Запорожье завершилась вничью со счетом 1:1.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу луганчан с коэффициентом 8,0, а на их оппонента – 1,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,5.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Зари можно поставить с коэффициентом 7,5, а на победу Браги – 1,4.

Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Брага – Заря состоится 16 августа в Португалии на стадионе Брага Мунисипал. Стартовый свисток – в 22:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, Брага, Заря, Лига Европы, прогноз, ставки букмекеров
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