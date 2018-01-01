Бордо – Мариуполь: где смотреть матч Лиги Европы

Мариуполь встретится с Бордо 16 августа в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Узнайте, где смотреть матч Бордо – Мариуполь.

Мариуполь сыграет на выезде с Бордо в рамках ответного поединка третьего отборочного цикла Лиги Европы. Первая встреча в Одессе завершилась поражением украинского клуба со счетом 1:3.

Противостояние Бордо – Мариуполь покажет в прямом эфире телеканал Футбол 2.

А на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Бордо – Мариуполь.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне французской команды. Так, компания 1xBet принимает ставки на победу приазовцев с коэффициентом 13,5, а на их оппонента – 1,27. Ничья в этом противостоянии оценивается в 6,0.

Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Бордо – Мариуполь состоится 16 августа во Франции на стадионе Матмют Атлантик. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

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