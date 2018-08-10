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Лукашенко поздравил минское Динамо с разгромной победой над Зенитом

Комментариев: 4
По словам президента Беларуси, эта победа войдет в историю.
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
pravda.com.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил минское Динамо с разгромной победой над Зенитом в Лиге Европы.

“Они подарили праздник всей стране. Молодцы! Футболисты боролись с первой и до последней минуты. После встречи с нашими бойцами, некоторые игроки Зенита уже на четвереньках ходили. Динамовцы забили целых четыре мяча. 4:0 – это останется в истории.

Что сотворили вчера минчане! Они просто молодцы! Это они играли даже не с миллионерами, а с миллиардерами! Это главный клуб Газпрома, главное их детище”,- цитирует Лукашенко БелТА.

Напомним, что минское Динамо на своем поле переиграло Зенит со счетом 4:0, оставив серьезную заявку на выход в плей-офф. Со всеми результатами квалификации Лиги Европы, а также расписанием матчей можно ознакомиться на нашем сайте.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо Минск
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  10.08.2018, 22:44
Оценка:  0
гость
Зенит батька- аццтойгпро кацапов или очень плохо или х....y....e.....wo совсем!
гость  (аноним)  10.08.2018, 22:07
Оценка:  +1
гость
Зенит - это где Тимощук-предатель пристроился каким-то тренером?
рэспект и уважуха минчанам!!!
гость  (аноним)  10.08.2018, 21:56
Оценка:  +1
гость
Ленинградский клуб Зенит был когда-то знаменит, а теперь тот клуб Зенит, только яйцами звенит.
П    10.08.2018, 21:36
Оценка:  -2
П
Тише радуйся, газ может подорожает.
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