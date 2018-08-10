По словам президента Беларуси, эта победа войдет в историю.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил минское Динамо с разгромной победой над Зенитом в Лиге Европы.

“Они подарили праздник всей стране. Молодцы! Футболисты боролись с первой и до последней минуты. После встречи с нашими бойцами, некоторые игроки Зенита уже на четвереньках ходили. Динамовцы забили целых четыре мяча. 4:0 – это останется в истории.

Что сотворили вчера минчане! Они просто молодцы! Это они играли даже не с миллионерами, а с миллиардерами! Это главный клуб Газпрома, главное их детище”,- цитирует Лукашенко БелТА.

Напомним, что минское Динамо на своем поле переиграло Зенит со счетом 4:0, оставив серьезную заявку на выход в плей-офф. Со всеми результатами квалификации Лиги Европы, а также расписанием матчей можно ознакомиться на нашем сайте.

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