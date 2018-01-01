Соперник Мариуполя в Лиге Европы может подписать форварда сборной России

Французы в поиске таранного форварда.

Форвард Зенита и сборной России Артем Дзюба стал главной трансферной целью французского Бордо, сообщает France Football.

Как сообщает источник, клуб ищет себе мощного таранного форварда. Изначально клуб хотел подписать Педро из Флуминенсе, однако клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

Теперь же главным кандидатом на переход во Францию рассматривается именно Дзюба.

Напомним, что в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь потерпел поражение от Бордо со счетом 1:3. На нашем сайте доступны видео голов и обзор поединка.

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