Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Соперник Мариуполя в Лиге Европы может подписать форварда сборной России

Комментариев: 0
Французы в поиске таранного форварда.
Артем Дзюба
Артем Дзюба
Getty Images

Форвард Зенита и сборной России Артем Дзюба стал главной трансферной целью французского Бордо, сообщает France Football.

Как сообщает источник, клуб ищет себе мощного таранного форварда. Изначально клуб хотел подписать Педро из Флуминенсе, однако клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

Теперь же главным кандидатом на переход во Францию рассматривается именно Дзюба.

Напомним, что в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь потерпел поражение от Бордо со счетом 1:3. На нашем сайте доступны видео голов и обзор поединка.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Бордо, Артем Дзюба
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь