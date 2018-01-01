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Караваев: Думаю, это был наш лучший матч в сезоне

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Полузащитник считает, что команда достигла неплохого результата.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Заря Луганск

Капитан луганской Зари Александр Караваев прокомментировал ничью в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы против Браги.

“Безусловно, в домашнем матче хотелось больше, но, в целом, результат неплохой, учитывая тот факт, что мы проигрывали по ходу встречи. Хорошо провели оба тайма, как в атаке, так и в обороне. Пропустили ненужный гол после отскока.

Неплохо выходили из обороны и создавали моменты. Единственное, чего нам не хватало, это последнего паса. Думаю, это был наш лучший матч в сезоне, но еще надо прибавлять. Очень помогли трибуны, которые гнали нас вперед. Спасибо большое всем болельщикам за такую поддержку”,- цитирует Караваева официальный сайт Зари.

Напомним, что луганская Заря сыграла вничью 1:1 в домашнем поединке против португальской Браги. На нашем сайте доступны видео голов и обзор поединка.

Своими мыслями после матча также поделился главный тренер Зари Юрий Вернидуб.

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Теги: футбол, Лига Европы, Заря, Александр Караваев
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