Караваев: Думаю, это был наш лучший матч в сезоне

Полузащитник считает, что команда достигла неплохого результата.

Капитан луганской Зари Александр Караваев прокомментировал ничью в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы против Браги.

“Безусловно, в домашнем матче хотелось больше, но, в целом, результат неплохой, учитывая тот факт, что мы проигрывали по ходу встречи. Хорошо провели оба тайма, как в атаке, так и в обороне. Пропустили ненужный гол после отскока.

Неплохо выходили из обороны и создавали моменты. Единственное, чего нам не хватало, это последнего паса. Думаю, это был наш лучший матч в сезоне, но еще надо прибавлять. Очень помогли трибуны, которые гнали нас вперед. Спасибо большое всем болельщикам за такую поддержку”,- цитирует Караваева официальный сайт Зари.

Напомним, что луганская Заря сыграла вничью 1:1 в домашнем поединке против португальской Браги. На нашем сайте доступны видео голов и обзор поединка.

Своими мыслями после матча также поделился главный тренер Зари Юрий Вернидуб.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!